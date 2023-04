Palermo, Corini adesso può scegliere: difesa al completo, Verre torna a centrocampo

"L’apporto di tutti per provare a centrare l’obiettivo e il traguardo stagionale, quello dei play-off. Dopo diverse settimane in cui il Palermo ha dovuto fare la conta degli assenti, Corini può tornare a scegliere chi mandare in campo dal 1' minuto", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i fari sulle scelte del tecnico rosanero.

Il picco degli assenti è stato contro il Parma con Corini che ha dovuto fare a meno di nove effettivi in uno snodo playoff in cui Vazquez e compagni hanno, poi, avuto la meglio. In terra emiliana i rosanero si sono presentati con una difesa inedita, senza la qualità di Verre e con un Brunori non nel pieno delle sue forze. "Adesso, eccezion fatta per Di Mariano e per i lungo degenti Elia e Stulac, il Palermo ritrova praticamente tutti gli effettivi che potranno essere determinanti in questo rush finale di regular season", si legge.