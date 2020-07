Palermo, convenzione Stadio: ieri l’incontro con l’assessore comunale, ma c’è un nuovo nodo da sciogliere. Venerdì…

I passi verso la convenzione.

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla infinita querelle tra il nuovo Palermo ed il Comune del capoluogo siciliano relativa alla concessione del “Renzo Barbera”. Ieri, durante la conferenza dei capigruppo, sono stati “calendarizzati” i lavori d’Aula che dovrebbero portare, entro il 29 luglio, alla definizione dell’accordo, in modo da consentire al club di Viale del Fante di consegnare entro i tempi prestabiliti la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C. Una data calda, adesso, sarà quella di venerdì, giorno in cui la bozza del documento per la concessione dovrebbe arrivare in Aula per la discussione.

“Il canone annuo di concessione resta di 341.150 euro, ma si lavora per poter compensare tale cifra attraverso una sponsorizzazione da parte del Comune, strada che al momento appare la più percorribile. A questa ipotesi, potrebbero aggiungersi anche quella dell’affidamento della manutenzione straordinaria (oltre a quella ordinaria) e la partecipazione della società a iniziative sociali”, si legge sul noto quotidiano.

Ieri, durante l’incontro tra la dirigenza del Palermo e l’assessore comunale al Bilancio, Roberto D’Agostino, dove si è cercato di trovare modi e soluzioni per ridurre il canone annuo, è tuttavia emerso un nuovo nodo da sciogliere, ovvero quello legato alla pubblicità. Nell’ultima bozza del testo, infatti, non si fa alcun riferimento agli spazi del “Renzo Barbera” utili agli sponsor. “Tra i dettagli da limare più significativi – si legge – c’è quello relativo alla gestione della pubblicità all’interno e all’esterno dell’impianto. Non un ostacolo insormontabile, per quanto il Palermo abbia posto le proprie obiezioni. Nell’ultima versione del testo che dovrà passare al vaglio del consiglio comunale, non si fa riferimento all’occupazione di spazi pubblicitari (a differenza della prima bozza). Un’esclusione momentanea, dato che nelle intenzioni del Comune ci sarebbe l’ipotesi di discutere in seguito la gestione della pubblicità da affidare comunque al club”.

Il club rosanero ha ad ogni modo richiesto che il paragrafo relativo alla pubblicità venga reintrodotto nella convenzione e prima di venerdì il Comune valuterà le condizioni affinché tale nodo possa essere sciolto, per poi eventualmente accogliere le volontà della società rosanero. Prossimo appuntamento, dunque, il 17 luglio, giorno in cui prima si terrà la conferenza dei capigruppo, alla presenza dei vertici del Palermo e dei presidenti di commissione. Soltanto in seguito l’assessore D’Agostino presenterà la proposta di convenzione in consiglio comunale.