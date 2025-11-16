Nuove restrizioni per i tifosi del Palermo in vista della gara contro l’Entella. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito l’incontro tra quelli considerati a rischio per la 13ª giornata, disponendo che i biglietti del settore ospiti – circa 1.700 posti – siano venduti esclusivamente ai possessori di Fidelity Card residenti a Palermo e provincia.
Notizie Palermo
Palermo, contro l’Entella trasferta solo per i possessori di Fidelity Card
Trasferta di Chiavari con restrizioni: settore ospiti solo ai possessori di Fidelity Card
Si attende ora l’ok definitivo del club ligure, che dovrebbe aprire la vendita tra domani e dopodomani. Per i sostenitori rosanero si tratta della sesta trasferta consecutiva con accesso limitato, una costante che continua a penalizzare chi vorrebbe seguire la squadra “indipendentemente dalla provenienza”, come sottolineato nel pezzo.
