Palermo, contro l’Entella trasferta solo per i possessori di Fidelity Card

Nuove restrizioni per i tifosi del Palermo in vista della gara contro l’Entella. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito l’incontro tra quelli considerati a rischio per la 13ª giornata, disponendo che i biglietti del settore ospiti – circa 1.700 posti – siano venduti esclusivamente ai possessori di Fidelity Card residenti a Palermo e provincia.