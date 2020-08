Palermo, conferme e nuovi arrivi: al via l’era Boscaglia. Tutte le trattative rosanero reparto per reparto

Il nuovo tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia non perde tempo.

È stato presentato ufficialmente alla stampa mercoledì l’allenatore siciliano, ma già dal primo incontro con la dirigenza rosanero c’è subito stata l’intesa sulla squadra che tra qualche settimana comincerà una sfida ardua in Serie C per portare il club nel calcio che conta nel più breve tempo possibile. Dalle parole del tecnico gelese e dai nomi che circolano si comincia a capire il tipo di squadra che immagina per questo importante appuntamento che lo attende in C, ma probabilmente tutto diverrà più chiaro a partire dal ritiro che inizierà lunedì 24 agosto. “La sicurezza in porta la dà il portiere Alberto Pelagotti che ritrova il suo secondo Mattia Fallani, arrivato in città proprio ieri insieme a Masimiliano Doda”, si legge sull’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Proprio Doda dovrebbe essere parte della difesa a quattro che costituirà la base per le scelte tattiche dell’allenatore.

Calciomercato Palermo, altri due rinforzi per Boscaglia: Doda e Fallani arrivano in città

“Sulla fascia opposta può già considerarsi un giocatore del Palermo Alberto Rizzo, terzino ventitreenne di Erice in grado anche di giocare in posizione più avanzata, l’anno scorso in forza al Cittadella. In mezzo la coppia formata da Edoardo Lancini e Roberto Crivello che l’anno scorso ha conquistato la titolarità. Sullo stesso piano dei due centrali in termini di garanzia di rendimento partono Andrea Accardi e Ivan Marconi, centrale in grado di giocare anche a sinistra arrivato dal Monza”, si legge ancora. Nella parte avanzata del campo il Palermo di Boscaglia può contare su un regista, Malaury Martin, e un recupera palloni come Alessandro Martinelli; più avanti diversi i profili offensivi che “potrebbero anche sistemarsi in una linea a tre alle spalle di un’unica punta: ci sono, per esempio, Roberto Floriano, Andrea Silipo e Nicola Valente che potrebbero supportare Andrea Saraniti o Lorenzo Lucca”.

Palermo, ufficiale l’acquisto di Marconi: l’ex Monza è rosanero, il comunicato del club

Boscaglia, inoltre, potrà contare anche su Michele Marconi, attaccante del Pisa il cui ingresso al Palermo dovrebbe essere ufficiale, si attende solo la firma. Altri nomi su cui sta lavorando il duo Sagramola-Castagnini sono su un paio di elementi svincolati dal non iscritto Siena: il centrocampista centrale Francesco Vassallo, palermitano ventiseienne, e Alessandro Cesarini, trequartista in grado di giocare anche ala e seconda punta. Ulteriore rinforzo per il centrocampo a tre potrebbe essere Nicolò Bianchi della Reggina. Ma il vero obiettivo dei due dirigenti rosanero è quello di dare una rosa al tecnico siciliano su cui poter lavorare in ritiro per poi pensare a perfezionare la squadra per l’inizio del campionato.