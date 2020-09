Palermo, concorrenza in tutti i reparti: dalla difesa all’attacco, i duelli per una maglia da titolare…

“Difesa, centrocampo, attacco: duelli dappertutto”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. La partenza del prossimo campionato di Serie C è alle porte (il 27 settembre) e in casa Palermo, in alcuni ruoli, “si intravede bagarre per una maglia”. “Concorrenza, sana, leale, ma concorrenza”, scrive il noto quotidiano sportivo. Una vera e propria “lotta” tra esperienza e gioventù.

Nel dettaglio, chi si contenderà una maglia per il ruolo di terzino sinistro sono Crivello e Corrado, mentre a centrocampo anche Martin e Palazzi si giocheranno un posto tra i titolari, così come Saraniti e Lucca in attacco. E Silipo? Prima bisognerà capire le idee di Roberto Boscaglia: il giovane talento scuola Roma potrebbe ricoprire il ruolo di esterno offensivo o di sotto punta nei tre dietro la prima punta.

I DUELLI – Con Boscaglia, Crivello tornerà a giocare sulla fascia sinistra, con Corrado pronto a conquistare la maglia da titolare e a giocarsi le sue carte. “Del resto, è stato lo stesso tecnico a dire che il giocatore esperto non deve essere necessariamente un giocatore avanti con gli anni, ma anche un calciatore di 23 anni con alle spalle una serie di campionati”. Ed è il caso di Palazzi, che vanta una certa esperienza anche in Serie B ma che dovrà allontanare la sfortuna degli infortuni che lo hanno perseguitato negli ultimi anni. Infine, la scommessa Lucca (20 anni) contro i 32 anni di Saraniti. “Di spunti ce n’è, quello che manca ancora è una rosa completa”, conclude la Rosea.