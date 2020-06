Palermo, concessione stadio in alto mare: botta e risposta tra il club ed il Comune

Dubbi, incomprensioni e corsa contro il tempo.

Al centro della corrispondenza tra la dirigenza del club rosanero e la Presidenza del Consiglio Comunale del capoluogo siciliano la bozza del testo relativa alla concessione dello Stadio Renzo Barbera di Palermo. La ratifica e l’acquisizione di tale documentazione costituisce un requisito imprescindibile per la società di Hera Hora al fine di completare l’iter di iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C. Tuttavia, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, in merito al buon esito della pratica in questione non sembrano ancora esserci certezze.

Lo scambio di comunicazione tra il Palermo ed il Comune in materia evidenzia ad oggi un cortocircuito a cui bisogna porre rimedio con una certa sollecitudine.

Da una parte, i vertici della società rosanero hanno inviato una nota circostanziata alle istituzioni competenti in cui informano le stesse di aver appreso dell’esistenza di un testo della suddetta convenzione già oggetto dell’esame da parte del consiglio comunale, con annesso avallo della commissione competente. Consapevolezza che implica una conseguente inquietudine legata alla mancata conoscenza del contenuto del documento in questione, la cui composizione e vidimazione sono imprescindibili ai fini del rispetto delle norme inerenti la procedura di iscrizione al prossimo campionato professionistico, unitamente alla preoccupazione per la ristrettezza temporale dei margini di manovra qualora l’attuale bozza non fosse perfettamente aderente ai requisiti richiesti.

La risposta della Presidenza del Consiglio Comunale non si è fatta attendere. Da Palazzo delle Aquile replicano che non risulta pervenuta la proposta di deliberazione da parte del consiglio relativa alla convenzione tra la società Palermo SSD ed il Comune sulla concessione del Renzo Barbera, specificando che è di pertinenza della medesima Presidenza del Consiglio la richiesta di parere alle apposite commissioni permanenti sulle proposte di deliberazione. In ragione dell’urgenza evidenziata dalla società rosanero la risposta del Comune si conclude con un sollecito agli organi assessoriali e dirigenziali designati a intraprendere le dovute iniziative in merito.

Di seguito il testo integrale della nota del club rosanero datata 11 giugno 2020 e la relativa replica della Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo.

La Nota del Palermo

OGGETTO: concessione Stadio comunale Renzo Barbera di Palermo

“Abbiamo appreso che il testo della convenzione è già stato sottoposto all’esame del Consiglio Comunale e che, addirittura, sarebbe stato favorevolmente esitato dalla Commissione competente.

Il tema ci allarma non poco considerato, da un lato, che sconosciamo il testo del documento in questione e, dall’altro, il fatto che per consentire l’iscrizione al primo campionato professionistico (Lega Pro) è urgentissima la sigla della convenzione stessa. In proposito rappresentiamo che abbiamo fatto presente al Settore competente ogni nostra imprescindibile necessità, oggi ulteriormente determinante attese le gravi conseguenze che la nostra Società ha dovuto affrontare a causa dell’emergenza Covid-19 come insorta proprio nella fase di start up. In tal senso restiamo in attesa di ricevere il più sollecitamente possibile la bozza anche al fine di evitare l’inutile attività amministrativa e ritardi ulteriori e non più rimediabili come sarebbe inevitabile laddove la bozza non consentisse alla scrivente società l’assunzione degli oneri e obblighi ivi ipotizzati”. Ringraziando, si porgono cordiali saluti. La Replica del Comune

Oggetto: Nota della Società Palermo S.S.D. a r.l. con oggetto: concessione Stadio comunale Renzo Barbera di Palermo.