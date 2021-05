Palermo, con la Juve Stabia sfida da dentro o fuori: Filippi si gioca un pezzo di futuro

“Palermo, Filippi si gioca un pezzo di futuro”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulla sfida tra Juve Stabia e Palermo, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Romeo Menti”. Una gara da dentro o fuori per la compagine rosanero. Un vero e proprio “crocevia per il futuro”. Sì, perché l’eventuale riconferma del tecnico originario di Partinico passa proprio dal percorso della squadra ai playoff.

Sarà fondamentale, intanto, ottenere domani l’unico risultato a disposizione per staccare il pass per il turno successivo: la vittoria. “Filippi sa bene di giocarsi le ultime carte per una conferma su quella panchina”, si legge. Una conferma tutt’altro che scontata: infatti, “allo stato attuale non sono stati intavolati colloqui per programmare insieme la prossima stagione”, prosegue il noto quotidiano.

Ciò nonostante, il ruolino di marcia del tecnico resta “da big”. Nelle dieci partite disputate dopo l’esonero di Boscaglia, il Palermo ha avuto la quarta miglior media punti del Girone C.