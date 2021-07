Palermo, con Fella 24 calciatori in rosa: ultimo slot libero, poi servirà cedere

Il Palermo con l'acquisto di Giuseppe FellIa ha raggiunto quota 24 calciatori in organico e adesso deve studiare le mosse per il mercato

Il Palermo ha l'ultimo slot libero per quanto concerne gli acquisti e di conseguenza il completamento della rosa. I rosanero attualmente hanno in organico 23 giocatori di cui un classe 2002, dunque per il regolamento della Lega Pro hanno a disposizione un ultimo spazio. La situazione riguardante Bro, Crivello, Saraniti e Somma non è delle migliori, visto che i quattro calciatori sono considerati degli esuberi e non rientrano nei piani del club. Dunque per ampliare ancora di più la squadra servirà cedere e proprio questi quattro oppure in alternativa non includerli nella lista per il prossimo campionato.