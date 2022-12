Palermo-Como, sfida salvezza al “Barbera”: con i lariani per emulare Modena e Parma

Crocevia importante per il Palermo FC di Eugenio Corini , che affronterà il Como di Moreno Longo nel match in programma allo Stadio "Renzo Barbera" domani, giovedì 8 dicembre alle ore 20:30. Altro step fondamentale per la compagine rosanero, che dopo il successo esterno del "Ciro Vigorito" contro il Benevento guidato da Fabio Cannavaro , cercano i tre punti tra le mura amiche dell'impianto di viale del Fante.

Nel match che chiuderà la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT2022-2023 , capitan Brunori e compagni proveranno ad agguantare la seconda vittoria consecutiva contro una diretta concorrente per la salvezza, dopo quella ottenuta contro i sanniti nel precedente turno. Contro il Como di dell'ex Arsenal, Barcellona e Chelsea, Fabregas, la formazione rosanero di Eugenio Corini vuole eguagliare i risultati ottenuti contro Modena e Parma. Contro canarini e ducali, rispettivamente all'undicesima e alla dodicesima giornata di campionato, il Palermo ha fin qui ottenuto gli unici due successi di fila del torneo cadetto in corso.

La sfida del "Barbera" si presenta dunque quale viatico fondamentale per la classifica della formazione rosanero, che contro la compagine lariana vuole ottenere, per la seconda volta in campionato, il doppio successo consecutivo prima del match esterno contro la SPAL di Daniele De Rossi, altra sfida di rilevante importanza in chiave "consolidamento" della categoria.