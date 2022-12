Palermo-Como, quote bookmakers: rosa favoriti al “Barbera”, X e segno 2…

Palermo-Como, le quote dei bookmakers del match della 16ª giornata di Serie B

Mediagol ⚽️

Quasi tutto pronto per la sfida del "Renzo Barbera" tra Palermo e Como, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma giovedì 8 dicembre alle ore 20:30. Dopo il successo del "Ciro Vigorito" contro il Benevento di coach Fabio Cannavaro, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini, vuole rilanciarsi tra le mura amiche dell'impianto di viale del Fante, puntando al bottino pieno anche contro i lariani di Fabregas e compagni.

Al cospetto della squadra allenata da Moreno Longo, Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Salvatore Elia, operato nei giorni scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Altro assente certo è Alessio Buttaro in seguito al riacutizzarsi di un fastidio al piede sinistro. Ai box anche Masimilano Doda. Torna a disposizione Dario Saric, mentre restano da valutare le condizioni di Davide Bettella, Edoardo Lancini ed Ales Mateju che ieri hanno svolto un lavoro differenziato programmato. Così come di Roberto Crivello, che a scopo precauzionale, ha terminato in anticipo la seduta di martedì pomeriggio a causa di un affaticamento muscolare.

Le quote dei bookmakers vedono il Palermo partire con i favori del pronostico nel match del "Barbera" contro il Como. Le quote per il segno 1 oscillano tra 2.17 e 2.20, mentre il segno 2 va tra 3.30 e 3.38. Quasi analoga la quota del pari, che va da 3,19 a 3,33. Il No Goal è offerto tra 1.97 e 2.01, più basso il Goalche va tra 1.72 e 1,80.

1 x 2 GOAL NO GOAL Planetwin365 2.20 3.25 3.35 1.73 1.99 Stanleybet 2.20 3.19 3.30 1.72 2.01 Olybet 2.17 3.33 3.38 1.80 1.97