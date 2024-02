Palermo-Como, il “Barbera” sarà una bolgia: boom di vendite in 24 ore

Sale la febbre in vista di Palermo-Como, in programma domani pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"Quota 4.042. Non è un numero da giocare o un particolare modulo tattico, ma è la testimonianza dell’amore, dell’affetto e dell’appartenenza che i tifosi del Palermo stanno dimostrando come meglio non potevano". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Como, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Sono 4.042 i tagliandi che il club di viale del Fante ha venduto in sole 24 ore, dal pomeriggio di mercoledì a quello di ieri, giovedì 15 febbraio.