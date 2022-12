Palermo-Como, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

La gara Palermo-Como è in programma giovedì 8 dicembre al "Renzo Barbera"

A partire dalle ore 11:30 di sabato 3 dicembre è aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Como, valevole per la sedicesima giornata di campionato di Serie BKT, prevista per giovedì 8 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di giovedì 8 dicembre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: