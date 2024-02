Palermo-Como 3-0 : rosa top alla distanza! Brunori, Ranocchia e Di Francesco, tris da A

Mezz'ora di grande sofferenza, poi Palermo straripante che sblocca con Brunori, raddoppia con Ranocchia e chiude con Di Francesco dopo un grande secondo tempo. Rosa ad un solo punto dal secondo posto

Mediagol ⚽️ 17 febbraio 2024 (modifica il 17 febbraio 2024 | 19:12)

PRIMO TEMPO - Big match d'alta quota ed atmosfera delle grandi occasioni al Barbera. Palermo e Como si sfidano in un incrocio a dir poco significativo in chiave promozione. Lariani che covano propositi di sorpasso sulla Cremonese, fermata ieri sul pari dall'Ascoli nell'anticipo del venerdì, rosanero che vogliono centrare il quinto successo consecutivo nel proprio stadio e far sentire il fiato sul collo proprio ai grigiorossi, prossimo avversario della compagine di Corini allo Zini.

Lund dà forfait, Aurelio lo rileva nell'undici titolare sul binario mancino per l'unica variazione del tecnico di Bagnolo Mella nella formazione iniziale rispetto alla vittoriosa trasferta contro la Feralpisalò al Garilli di Piacenza. Palermo disposto con una sorta di 4-3-3 che ormai si declina più propriamente in un 4-2-3-1 rispetto a disposizione e raggio d'azione degli interpreti sul rettangolo verde. Pigliacelli tra i pali, Diakité e Aurelio esterni bassi con Nedelcearu e Ceccaroni coppia di centrali nel cuore della retroguardia. Gomes e Segre interni, Ranocchia a galleggiare tra le linee tra Di Francesco e Di Mariano, Brunori terminale offensivo di manovra nel tridente offensivo. 4-2-3-1 anche per la quotata compagine lombarda, qualità in ogni reparto con Strefezza, Da Cunha,e Basellie tra i profili di maggiore lignaggio a disposizione di Fabregas e Roberts. avvio di grande personalità, da squadra di rango, del Como, con il Palermo un po' contratto ed i lariani a far valere cifra tecnica e proprietà di palleggio, specie dalla trequarti in su. Il pubblico del Barbera si accende su un guizzo di Di Mariano che viene fermato platealmente da Bellemo, cartellino giallo per il numero 14 ospite. Lo stesso Bellemo chiude, con un destro debole e troppo centrale, una splendida geometria comasca rifinita da Strefezza. Grossa tegola per il Como al minuto sedici: Baselli si accascia in zona nevralgica, probabile problema significativo al ginocchio e cambio obbligato per i lariani, l'ex Torino esce in barella, lo rileva Kone. Diakité perde una brutta palla in uscita, Strefezza viene liberato al tiro dal limite ma mastica troppo il destro. Verdi fa correre un brivido sulla schiena di Pigliacelli alla mezz'ora: punizione velenosa col mancino a giro e sfera che sfiora il palo alla sinistra del portiere rosanero. Como che appare padrone del campo e Palermo che non riesce a trovare tempi, trame e spazi consueti. Gabrielloni scatta sul filo dell'offside e batte Pigliacelli, ma il Var conferma la segnalazione dell'assistente di linea ed il punteggio non cambia. Il calcio è strano, Palermo che fatica a mettere tre passaggi di fila e che va in vantaggio al primo affondo degno di tal definizione. Di Mariano sterza e scuffia con veemenza sul binario destro, cross teso sul primo palo e zampata mortifera di Brunori che fa esplodere il Barbera. Neanche il tempo di esultare che il Como sfiora il pari: Ranocchia perde una brutta palla sulla trequarti offensiva, il Palermo è totalmente sfilacciato e Kone si invola verso l'area rosa, diagonale mancino e miracolo, con la punta delle dita, di Pigliacelli. Ranocchia ispira la folata di Di Francesco a sinistra, destro dal limite che Semper non trattiene, Brunori ribadisce in gol ma in chiara posizione di offside. Palermo che cresce in convinzione ed inizia a pressare alto con più profitto i portatori di palla comaschi: chance clamorosa per il raddoppio al minuto quarantuno: sinistro violento di Ranocchia, Semper respinge come può, brunori svirgola col mancino da pochi passi. Como sfortunato, altro infortunio prima dell'intervallo, fuori anche Kone, subentrato a Baselli, lo rileva Albildgaars. Ranocchi impegna Sempre con una punizione tesa e tagliata dal vertice sinistro. Primo tempo che si chiude con i rosa avanti dopo sei minuti di recupero.

SECONDO TEMPO - Palermo che entra in campo con piglio diverso, più compatto, corto e reattivo, rinfrancato psicologicamente dal vantaggio. Clamorosa a dir poco la chance che si manifesta in avvio di ripresa: splendida pennellata d'esterno di Ranocchia che premia l'inserimento di Gomes nello spazio, il francese salta netto Semper in uscita disperata, ma incredibilmente non calcia a porta vuota, cerca l'assist per Di Francesco e l'azione sfuma. Giallo per Curto che stende Di Francesco lanciato in proditoria ripartenza a campo aperto. Palermo che raddoppia con merito al minuto sessantaquattro: altro break feroce in mediana e transizione di Gomes per Ranocchia, apertura per l'ennesima percussione di Di Mariano a destra, cross radente, e piatto destro vincente dell'ex Juventus sulla corta respinta della difesa lariana. Barbera in visibilio, Di Mariano becca un giallo poco dopo per un'entrata in ritardo su Strefezza. Il Como effettua un triplo cambio: fuori Verdi, Gabrielloni e Curto per Nsame, Ballet e Chaja. Corini regala la standing ovation a Di Mariano, sontuosa la sua gara, e Ranocchia, dentro Vasic e Coulibaly. Palermo che gestisce con ordine e senza troppi patemi il match, anzi punge con grande pericolosità sulle voragini lasciate inevitabilmente da un Como ormai palesemente sbilanciato. Segre imperversa in percussione e semina avversari, guadagnando una punizione sulla trequarti. Schema geniale, con Brunori che scucchiaia per l'inserimento di Di Francesco, mancino implacabile in diagonale e tris rosanero. Corini dà spazio a Soleri ed Insigne per gli ultimi minuti: fuori tra gli applausi Brunori e Di Francesco. Esordio anche per Cjaka Traorè nel recupero, gli fa posto un monumentale Jacopo Segre. Il triplice fischio sancisce una vittoria strameritata e pesantissima, con il Palermo che è cresciuto alla distanza, fino a dominare letteralmente l'avversario, dopo una mezz'ora di oggettiva difficoltà. Rosa che agganciano il Como, volano al terzo posto ad un solo punto dalla Cremonese, che affronteranno sabato prossimo in un avvincente scontro diretto allo Zini.

