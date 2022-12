Palermo-Como 0-0: palo Segre e chance Brunori, lariani pericolosi con Cerri e Cutrone

Pacchetto difensivo confermato in blocco, fiducia n zona nevralgica a Damiani, dopo l'ottima prova fornita dall'ex Empoli al Vigorito. Palermo schierato con una sorta di 4-4-2 elastico con Pigliacelli tra i pali, Mateju e Sala esterni bassi, Nedelcearu e Bettella coppia di centrali difensivi. Gomes e Segre interni, Di Mariano e Damiani larghi, Vido affianca Brunori in avanti. Avvio di gara scoppiettante, Palermo intenso, brillante e dinamico, il Como tiene botta e vacilla, ma non sta a guardare e prova a rispondere colpo su colpo. I rosa giocando a buon ritmo, tessendo una manovra armoniosa, avvolgente e incisiva. Le occasioni arrivano in serie: Segre timbra il palo di testa su perfetto cross di Sala, quindi la difesa lariana si salva per il rotto della cuffia su doppia conclusione ravvicinata di Brunori. Mancuso prende d'infilata la linea difensiva di Corini e si presenta a tu per tu con Pigliacelli, bravo il portiere rosa ad opporsi in uscita bassa. Damiani è gagliardo, lucido e illuminante in sede di impostazione, break e transizione ad innescare Brunori, scarico dietro e cross di Sala per l'ennesimo blitz aereo di Segre, para in tuffo Vigorito. Mancuso scaglia un bel mancino a giro dal limite, incrocio sfiorato a Pigliacelli battuto. Il Palermo attacca la porta lariana con più uomini e non sempre riesce a ricomporre la densità in fase di non possesso: prima Cutrone e poi Cerri mettono j brividi a Pigliacelli non centrando la porta da ottima posizione. Un bel primo tempo si chiude in parità.