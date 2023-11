Palermo, club fa 123 anni. Lega B: “Aquila vola ancora spinta dall’amore dei tifosi”

Il post pubblicato dalla Lega B sui propri social per celebrare i 123 anni di storia del Palermo ma anche il compleanno di capitan Brunori.

Il Palermo compie oggi 123 anni, fondato l'1 novembre 1900 con la nascita dell’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club per volontà di Ignazio Majo Pagano. E per l'occasione, la Lega B ha pubblicato un post sui propri social: