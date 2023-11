Palermo, buon compleanno a Brunori! L’attaccante rosanero compie oggi 29 anni

Festa di compleanno in casa Palermo, non solo per i 123 anni di storia del club rosanero ma anche per il proprio capitano, leader e capocannoniere. Matteo Brunori compie oggi ventinove anni, essendo nato a Macaé in Brasile l'1 novembre 1994. Già a quota quattro reti in campionato, mister Eugenio Corini si affida anche ai suoi gol per raggiungere i propri obiettivi.