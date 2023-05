Palermo, classifica marcatori all-time: Brunori a tre passi da Toni

"La rete di sabato è suonata come una sorta di liberazione per il bomber del Palermo, adesso al quarto posto nella classifica dei marcatori all-time rosanero, a quota 48 reti realizzate", si legge. Nel mirino dell'ex Juventus c'è Luca Toni, distante solo tre lunghezze. Il primatista di questa classifica resta sempre Fabrizio Miccoli con i suoi 81 gol in 179 presenze con la maglia del Palermo cucita sul petto.