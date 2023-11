Palermo-Cittadella, Salvi: “Al Barbera sarà difficile, i tifosi si fanno sentire”

Le parole del difensore del Cittadella, che in passato ha vestito la maglia rosanero: "Non dovremo sbagliare l’approccio alla partita".

"Ci aspetta una partita difficile, ma tutti i confronti sono equilibrati". Lo ha detto Alessandro Salvi, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino" in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Non una partita come le altre per il difensore del Cittadella, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2018/2019.

"Affronteremo un’avversaria che sulla carta doveva essere una delle più forti, ha preso tanti giocatori di qualità, e ci aspetta un ambiente caldo, al Barbera la gente si fa sentire. Non c’è un giocatore più bravo dell’altro, davanti il Palermo ha tutta gente pericolosa, ha un parco giocatori offensivo importante. E lo stesso dicasi per gli altri reparti: il complesso della squadra è da top. Palermo stanco? Credo possa influire poco perché ha una rosa ampia e competitiva. Piuttosto non dovremo sbagliare l’approccio alla partita, evitare di andare sotto come ci è successo di recente perché poi è sempre difficile recuperare lo svantaggio", le sue parole.

BILANCIO -"Sto bene fisicamente, ho avuto un piccolo problema a inizio ritiro che non mi ha permesso di partecipare alle amichevoli estive, ma in questo momento mi sento a posto. Sto reggendo bene anche se non sono più un giovanotto. Troppi gol presi? Dobbiamo migliorare in questo senso, lo sappiamo, però direi che il Cittadella sta disputando un buon torneo, siamo a metà classifica. É tutto aperto anche se il Parma è la squadra che sinora ha avuto la maggiore continuità. Playoff? Mi guardo le spalle, dove ci sono squadre importanti, che hanno investito tanto nel mercato. Noi proveremo a raggranellare più punti possibili nel girone di andata, perché il ritorno è tutta un’altra cosa. Nel corso dei novanta minuti capita di rilassarsi, inconsciamente, e gli altri ci puniscono. È tutta una questione mentale, si deve tenere sempre altissima la concentrazione. So che non è facile ma è questo il segreto per migliorare", ha concluso.

