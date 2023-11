Palermo-Cittadella, quote dei bookmakers: Corini favorito su Gorini. Il segno X…

Netti favori del pronostico per la squadra di Eugenio Corini da parte dei bookmakers in vista della sfida del "Barbera".

E' tempo di tornare in campo. Archiviata la vittoria ottenuta nel recupero contro il Brescia, preceduto da due sconfitte di fila rimediate contro Lecco e Sampdoria, la squadra di Eugenio Corini va a caccia del bis e di conferme. Alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero sfideranno il Cittadella in occasione della gara valevole per la tredicesima giornata di Serie BKT 2023-2024.

Ventitré i punti ottenuti fin qui dal Palermo, frutto di sette successi, due pareggi e tre ko. Diciotto le reti messe a segno in dodici partite, nove i gol subiti. Numeri che proiettano i rosanero al terzo posto, a -4 dal Venezia secondo. Occupa il dodicesimo posto, invece, il Cittadella a quota sedici punti, reduce dalla vittoria conquistata lo scorso weekend contro le Rondinelle. Uno score frutto di quattro vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte. Quattordici i gol siglati fin qui, diciassette le reti incassate.

Contro la squadra allenata da Edoardo Gorini, Corini (squalificato) non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Pietro Ceccaroni, oltre ad Aljosa Vasic e Federico Di Francesco. Torna tra i convocati Jacopo Segre. Il tecnico del Cittadella, invece, ritrova Enrico Baldini e Simone Branca, mentre dovrà fare a meno di Andrea Tessiore, Alessio Rizza ed Edoardo Sottini. Intanto, sono dieci i precedenti in Serie B tra le due compagini, con i rosanero che hanno vinto in quattro occasioni. Tuttavia, il risultato più frequente è stato il pareggio (cinque X). I granata si sono imposti in una sola occasione, proprio al "Barbera".

In vista della gara di questo pomeriggio, i bookmakers concedono nettamente i favori del pronostico al Palermo. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla tra 1.77 e 1.85. Quota tra il 3.40 e il 3.55 per il pareggio, mentre un'eventuale successo del Cittadella è quotato da 4.25 a 4.50.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 1.85 3.50 4.25 1.85 1.87 Planetwin365 1.77 3.55 4.45 1.88 1.82 Goldbet 1.85 3.50 4.25 1.83 1.87 Bet365 1.85 3.40 4.50 1.90 1.90

