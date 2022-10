Palermo-Cittadella, giorno e orario attirano i tifosi: il dato sui biglietti venduti

"Il cambio di orario può invertire il trend negativo? Il Palermo ci spera e i primi dati sulla vendita dei biglietti lasciano intuire che sia possibile". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Nel dettaglio, sarebbero già stati stati venduti circa 2.500 biglietti per assistere alla gara Palermo-Cittadella , valevole per la decima giornata del campionato di Serie B .

Pertanto, ad oggi, saranno circa 14 mila i presenti al "Renzo Barbera", reduce dal record negativo di spettatori in questa stagione. Contro il Pisa, infatti, erano poco più di 16 mila i supporters allo stadio. "Stavolta, con ancora due giorni e mezzo a disposizione per acquistare i biglietti, si potrebbe assistere ad un'inversione di tendenza. Anche grazie all'orario. [...] In più si gioca di domenica, altro fattore non trascurabile".