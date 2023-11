Palermo-Cittadella, GdS: “C’è ancora un solo risultato”. In 20 mila al Barbera?

La sfida tra Palermo e Cittadella è in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera".

Mediagol ⚽️

"Palermo, c'è ancora un solo risultato". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla gara Palermo-Cittadella, in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo la vittoria contro il Brescia, la squadra di Eugenio Corini ha la possibilità, in caso di ennesimo successo, di avvicinarsi ulteriormente a Venezia (che venerdì sera ha battuto il Catanzaro) e Parma (in campo oggi contro il Lecco).

"Palermo in cerca di punti per restare sulla scia di Parma e Venezia. Palermo in cerca di gioco, Palermo in cerca di calore e passione. La classifica è ancora molto buona ma ci sentiamo di dire che qualcosa è cambiato nelle ultime tre settimane. E neppure il risicato successo sul Brescia di mercoledì ha riacceso la fiamma dell’entusiasmo. Chi ha visto la partita sa bene perché", prosegue il noto quotidiano.

Oggi contro il Cittadella, rispetto a mercoledì, ci sarà con ogni probabilità più gente fra gli altri del "Barbera", pronti a trascinare ancora una volta i rosanero. Tuttavia, "il dubbio s’è insinuato nella testa dei fans anche più appassionati. Il dubbio che questa squadra, costruita senza risparmi (il Palermo ha speso più di tutti sul mercato) non sia la formazione «tritasassi» che poteva sembrare dopo le quattro vittorie esterne di fila. Ma anche il dubbio che non tutti i nuovi acquisti siano in grado di garantire il salto di qualità. Tanto che proprio contro il Brescia il popolo rosanero s’è ritrovato a osannare calciatori come Valente e Marconi, due «eroi» della promozione in B, entrambi decisivi per battere le «rondinelle». Valente e Marconi che anche oggi dovrebbero partire nella formazione titolare", si legge.

Intanto, in viale del Fante "si punta a superare quota 20 mila, magari replicando il boom di vendite nelle ore pre match visto nelle ultime settimane".

