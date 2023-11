Palermo-Cittadella, Gazzetta: “Momento decisivo”. Corini e le critiche…

"Chiudere bene un ciclo iniziato male. Da una sosta all’altra, la sfida con il Cittadella farà da termometro alle reali condizioni del Palermo oltre a conclamare l’inversione di tendenza. La vittoria sul Brescia, fondamentale per la tempistica e il modo in cui è avvenuta, potrebbe avere sbloccato un meccanismo che si era inceppato con l’unico punto accumulato nelle tre gare precedenti. Un successo che può avere alleggerito mentalmente e fisicamente dalle pressioni. Corini, vuole chiudere puntando all’intera posta per poi resettare durante la pausa in vista della volata fino alle festività natalizie", si legge.

Intanto, "dare continuità con un’altra vittoria potrebbe significare tanto in termini di ambizioni per le prime posizioni", prosegue la Rosea. D'altra parte, nonostante il successo ed il ritorno in zona promozione, le critiche nei confronti del tecnico non sono per niente diminuite. Tuttavia, "Corini va avanti per la sua strada". "Faccio fatica, forse non riesco a farmi capire. Ma non mi faccio condizionare da una cosa chenonposso controllare e di cui per una parte non mi interessa", ha dichiarato lo stesso allenatore alla vigilia, in sede di conferenza stampa.