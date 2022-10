Palermo-Cittadella, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli

La sfida Palermo-Cittadella è in programma domenica al "Renzo Barbera"

Oggi, a partire dalle ore 12:00, apre la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Cittadella, valevole per la decima giornata di campionato di Serie BKT, prevista per domenica 23 ottobre alle ore 16:15 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16:10 domenica 23 ottobre o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: