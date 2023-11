Palermo, Ciaramitaro ricorda il suo passato rosanero: “I sogni che diventano realtà”

Maurizio Ciaramitaro, ex centrocampista del Palermo, ha fatto un post sul suo profilo facebook per ricordare l'esperienza in rosanero

Non si placano le polemiche dopo la deludente sconfitta contro il Cittadella. Momento complicato per la formazione rosanero che dopo aver vissuto un ottimo inizio di stagione (in termini numerici), nelle ultime cinque uscite è incappata in tre sconfitte e un pareggio, intervallate dal successo nel recupero della seconda giornata contro il Brescia di Gastaldello (esonerato). Dopo il cocente ko contro i veneti di Gorini qualcosa si è rotto. Al triplice fischio sono stati indetti cori contro la squadra ma soprattutto contro il tecnico Eugenio Corini, reo di non aver mai dato una vera identità alla squadra. Tanti malumori soprattutto da parte del tifo più caldo, ovvero quegli degli ultras, da sempre uniti con verso il Club. In questo momento di forte crisi, Maurizio Ciaramitaro ex centrocampista rosanero e del Trapani, sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un posto in ricordo della sua esperienza con la squadra siciliana. Ecco cosa ha scritto: "I sogni che diventano realtà"