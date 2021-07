Palermo, chi raccoglierà l’eredità di Lucca? Le ultime. Saraniti vicino al Taranto

Le ultime sulle trattative in entrata ed in uscita in casa Palermo: dall'affare Cianci, all'obiettivo Lanini

Dopo aver definito e ufficializzato la cessione di Lorenzo Lucca, il Palermo continua a setacciare il mercato alla ricerca del terminale offensivo che raccoglierà l'eredità del bomber di Moncalieri. Per settimane, l'obiettivo prioritario di Renzo Castagnini nel ruolo è stato Pietro Cianci. Un affare che, al momento, "finisce in congelatore", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Un'operazione archiviata, ma non definitivamente tramontata. "Se verrà ripresa, però, sarà solo per mancanza di alternative", si legge. Il nodo è rappresentato dall'ingaggio e dalle prime richieste da parte dell'entourage, considerato che Palermo e Teramo hanno da tempo raggiunto un'intesa di massima.

Il direttore sportivo del Palermo, dunque, è al lavoro, alla ricerca di altri profili. Sul taccuino della dirigenza rosanero anche Eric Lanini. L'attaccante di proprietà del Parma, però, spera di giocare in Serie B. Per questo motivo, avrebbe declinato, "senza però chiudere la porta ad un trasferimento in Sicilia".

Intanto, il club di viale del Fante deve liberare uno slot in attacco per far spazio proprio al nuovo innesto in attacco. E chi potrebbe lasciare presto la Sicilia è Andrea Saraniti. Il centravanti palermitano, che non rientra nel progetto tecnico di Giacomo Filippi, è finito da tempo nel mirino di Gubbio e Taranto. E sembra che i pugliesi siano destinati ad avere la meglio. Restano da limare alcuni dettagli prima della fumata bianca, con il calciatore che gradirebbe la destinazione. Seguiranno aggiornamenti...