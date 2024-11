Palermo, chi dal primo minuto contro il Cittadella? La scelta dei tifosi

I tifosi hanno espresso la loro opinione sull'undici titolare contro il Cittadella tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

Mediagol ⚽️ 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 11:33)

Il Palermo si prepara ad affrontare il Cittadella al "Barbera", in cerca di continuità in casa. Tanti dubbi di formazione in ogni reparto, complice anche la partita giocata solo quattro giorni fa. Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, c'è una formazione che dovrebbe essere quella titolare.

IN PORTA — Tra i pali nessun dubbio: il 95% dei votanti vorrebbe Desplanches in porta, solo il 5% l'espertissimo Sirigu.

IN DIFESA — Nelle retrovie i ballottaggi sono tanti: tra i centrali non sembra esserci nessun dubbio, Nedelcearu e Nikolaou titolari per l'82% dei votanti, molto indietro Peda con l'8%. Sulle fasce i ballottaggi appaiono più accesi, sulla fascia sinistra il 53% vorrebbe la conferma di Ceccaroni a sinistra, ma Lund spinge con il 39%. Sulla destra Diakitè è il favorito per i tifosi con il 61%, ma Pierozzi non è da meno con il 49% dei voti a favore.

A CENTROCAMPO — A centrocampo pochissimi dubbi: Gomes indiscutibilmente titolare per il 100% dei votanti, Verre e Segre accanto al francese con l'83% e il 77% dei voti a favore. Poca fiducia in Ranocchia dopo un inizio negativo, il numero 10 ha accumulato il 20% dei voti. Più dietro Vasic con il 12% dei consensi.

IN ATTACCO — Il reparto offensivo sembra quello più equilibrato: Di Francesco sulla sinistra è il preferito dei tifosi con il 68% dei voti, dietro Di Mariano, 13% dei votanti. Sulla destra dopo un ottimo inizio di stagione Insigne per il 65% dei tifosi dovrebbe essere confermato, ma il 13% vorrebbe dare una chance al giovane Appuah, dopo un ingresso non perfetto ma incoraggiante sotto certi aspetti contro il Mantova. Per il ruolo di centravanti i tifosi vorrebbero Le Douaron: l'ex Brest è entrato bene contro il Mantova creando più di un pericolo e per il 52% dovrebbe essere il titolare. Capitan Matteo Brunori appena rientrato da un infortunio dovrebbe giocare dal primo minuto per il 38% dei votanti. Più dietro Henry con il 33% dei voti.

LA FORMAZIONE FINALE — La formazione finale secondo i tifosi, dunque, dovrebbe essere composta da: Desplanches; Ceccaroni , Nikolaou , Nedelcearu , Diakitè; Segre, Gomes, Verre; Di Francesco, Le Douaron, Insigne.

Formazione quindi un po' cambiata rispetto a Mantova, con dentro Verre e Le Douaron al posto di Ranocchia e Henry.