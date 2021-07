Palermo, chi accanto a Lancini? 2 i nomi per il nuovo pacchetto difensivo di Filippi

Le ultime in merito al futuro di Edoardo Lancini, bloccato dal tecnico rosanero Giacomo Filippi come punto cardine difensivo per costruire il reparto del futuro

⚽️

Assalto del Como a Edoardo Lancini, il Palermo dice no.

Il difensore ex Brescia non ha disputato una stagione all'insegna della continuità sul campo e dell'integrità dal punto di vista fisico. Diversi gli infortuni, infatti, che non hanno permesso al centrale - colpito duramente anche dal Covid 19 - di rendere nel reparto arretrato rosanero come ha parzialmente fatto nell'ultima parte dell'annata sportiva, sotto la guida di Giacomo Filippi. Quest'ultimo - dopo diverse prove nelle sue prime settimane di gestione - lo ha spesso scelto come leader arretrato della squadra, facendolo diventare una pedina quasi intoccabile del suo schieramento tattico.

"Il Como neopromosso in Serie B «bussa» alla porta di Lancini, ma il centrale non si muove da Palermo". Questo quanto riportato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio la situazione attuale - tra possibili arrivi e future partenze - del reparto difensivo rosanero in vista del ritiro di San Gregorio Magno. Lancini - alla sua terza stagione a Palermo - sente di poter tornare vero protagonista della rosa di Filippi già a partire dalla prossima stagione, contando su quanto di buono fatto vedere nell'ultima parte della scorsa regular season e nelle quattro sfide playoff giocate dai rosanero. Il tecnico del club di Viale del Fante, d'altronde, lo vede come uno degli intoccabili del suo reparto e, oltre a blindarlo, vorrebbe affiancargli qualche altra pedina che possa rimpiazzare eventuali addii sul fronte arretrato.

"Pasini del Vicenza rimane il primo nome nella lista dei possibili acquisti in difesa, insieme al giovane Buttaro della Roma, protagonista lo scorso anno con la Primavera giallorossa". Oltre che per Pasini - per il quale il Palermo lavora ormai da diverso tempo -, sembra che ci sia dunque la piena disponibilità a realizzare con la Roma un'operazione molto simile a quella che portò Silipo all'ombra del Renzo Barbera all'inizio del 2020. Una mossa di calciomercato per la quale il club capitolino avrebbe già dato l'ok, visti anche gli ottimi rapporti tra le due società e i precedenti affari portati avanti con grande maestria dalle due dirigenze. Lancini, dunque, resterà il vero tassello cardine della difesa a tre di Filippi, con gli altri comprimari che dipenderanno dalle uscite - come quelle probabili di Somma, Crivello e Marconi - e dai possibili acquisti precedentemente citati, in attesa che il tecnico studi diverse soluzioni per il reparto arretrato della prossima stagione.