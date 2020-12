Palermo, che marcia nel post-Covid: solo Ternana e Bari hanno ottenuto di più. I numeri

“Quattordici punti e zona playoff, che marcia nel post-Covid”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte nell’ultimo mese dal Palermo di Roberto Boscaglia. “Due punti a partita. Se il Palermo avesse tenuto questa media sin dalla prima giornata, oggi sarebbe quarto, con una partita in meno rispetto a Bari e Teramo”. Su quindici punti collezionati fin qui, quattordici sono arrivati con la squadra falcidiata dal Covid-19. Un ruolino di marcia inferiore solamente a quello della Ternana e del Bari.

Ragion per cui, il cammino del Palermo nel mese di novembre si conferma perfettamente in linea con le ambizioni e la qualità dell’organico a disposizione di Boscaglia. In sette partite, Alberto Pelagotti e compagni sono riusciti a scalare la classifica. “L’obiettivo adesso è il quarto posto con le principali contendenti al vertice”, si legge.

I NUMERI – La Ternana, l’unica squadra imbattuta in campionato e reduce da nove vittorie di fila, nelle ultime sette giornate è riuscita a raccogliere ben ventuno punti. Il Bari, invece, quindici, con cinque vittorie e due sconfitte. Solo un punto in più rispetto al Palermo, “che a differenza dei ‘galletti’ ha perso solamente una volta nell’arco delle ultime sette partite (in casa con la Turris), ma ha due pareggi in più”, prosegue il noto quotidiano. Poco peggio il Teramo: la formazione abruzzese ha centrato quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte, collezionando tredici punti. Poi, il Foggia che, domenica pomeriggio, sfiderà proprio i rosanero. La compagine pugliese nelle ultime sette gare ha ottenuto dodici punti: tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta.