Palermo, che flop contro la Turris: l’amarezza di capitan De Rose

Il Palermo fallisce un banco di prova importante: i rosanero battuti dalla Turris allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco

Francesco De Rose ci mette la faccia. Allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco il Palermo fallisce miseramente un banco di prova importantissimo contro la Turris di mister Bruno Caneo , dopo la vittoria conquistata al “Barbera” ai danni del Foggia : 3-0 il risultato finale del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Una prestazione sterile e priva di personalità quella messa in scena dai rosanero di Giacomo Filippi : "Ci stiamo chiedendo perchè dopo i primi venti minuti siamo scomparsi, è stato un bruttissimo Palermo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma non abbiamo scusanti. Chiediamo scusa a tutti i tifosi, questa non è una partita da Palermo. Ai miei compagni dico sempre di vendere cara la pelle e di dare sempre il massimo, una prestazione del genere non deve più accadere", ha dichiarato il capitano del Palermo , intervenuto in mixed zone al termine del match.

Intanto, i rosanero torneranno in campo mercoledì 20 ottobre per lo scontro diretto contro la Virtus Francavilla, in programma alle 21.00 allo Stadio "Renzo Barbera": "Adesso dobbiamo solo stare in silenzio e pensare alla gara di mercoledì. Dobbiamo stare sul pezzo e dare ancora di più, dobbiamo capire che alcune cose non vanno fatte e magari andare a muso duro contro un compagno. Figure di questo genere non si devono fare", ha concluso il numero 20 rosanero.