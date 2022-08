Palermo, che estate per Di Benedetto: domani esame da A per l’uomo della società

Dalla Primavera alla prima squadra. Il caos scaturito dalle dimissioni congiunte dell'ex tecnico Silvio Baldini e del ds Renzo Castagnini hanno catapultato in meno di quarantotto ore coach Stafano Di Benedetto dalla guida della formazione del settore giovanile a preparare la sua prima sfida sulla panchina del "Renzo Barbera". L'edizione odierna del quotidiano sportivo "La Gazzetta dello Sport", si sofferma sulla figura del tecnico palermitano.

Domenica 31 luglio l'esordio in Coppa Italia ed il successo per 3-2 sulla Reggiana dell'ex rosa Aimo Diana. Nel giro di una settimana un continuo susseguirsi di emozioni che portano dalla sfida del preliminare del trofeo nazionale contro gli emiliani fino all'impatto immediato con un club di Serie A. Di Benedetto infatti siederà sulla panchina rosa, guidando il Palermo FC anche nella delicata trasferta di Coppa Italia Frecciarossa contro il Torino di Ivan Juric, in programma domani sera, 6 agosto alle 21.15, allo stadio "Olimpico-Grande Torino".