Palermo, centrocampo da rimpinguare per la Serie B: da Jajalo a Nicolussi. Le ultime

Uno dei reparti che necessita di essere rimpinguato - quanto meno dal punto di vista numerico - è quello del centrocampo. Con Odjer in scadenza di contratto e Damiani che non è al momento stato riscattato dall'Empoli, i soli De Rose, Dall'Oglio e Broh (rientrato dal prestito al Sudtirol) compongono lo scacchiere di mezzo della rosa di Baldini. Nel 4-2-3-1 dell'ex tecnico della Carrarese, i mediani devono saper essere duttili e dimostrare di avere uno spiccato senso della copertura oltre che una marcata abilità a rendersi utili alla produzione offensiva della squadra. "De Rose nasce come giocatore di rottura, ma gli assist più importanti in questa cavalcata sono partiti dai suoi piedi", si legge. Il Palermo si presenterà nuovamente con Luperini trequartista, ruolo in cui Baldini lo ha fatto rendere al meglio delle sue potenzialità. In viale del Fante, dunque, sono diversi i profili vagliati dal direttore sportivo Renzo Castagnini che - in attesa del proprio rinnovo contrattuale - sta monitorando alcuni calciatori che potrebbero fare al caso della compagine siciliana. "Il giovane Nicolussi Caviglia di proprietà della Juventus è uno dei nomi", prosegue il Gds. Non è escluso che il calciatore bianconero possa essere inserito nella trattativa che potrebbe riportare anche Matteo Brunori a Palermo. Un'altra ipotesi vedrebbe il ritorno di Jajalo in Sicilia, con l'attuale centrocampista dell'Udinese che starebbe spingendo in tal senso dato l'affetto provato nei confronti della città. Inoltre, Jajalo rientrerebbe tra le cosiddette <<bandiere>>, avendo militato per quattro anni nel club siculo.