Palermo, centro sportivo: odissea quasi alla fine, costo e dettagli del progetto

“Un’odissea che si avvicina al lieto fine”.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla questione centro sportivo. “Il Palermo aspetta solo la decisione del Comune di Torretta per avviare i lavori per il proprio centro sportivo, mettendo la parola fine ad una rincorsa durata un anno”. Nelle intenzioni iniziali del club di viale del Fante, il nuovo centro sportivo sarebbe dovuto sorgere in città. “Un’impresa impossibile, visti i numerosi problemi sorti”.

Oltre all’ex campo rom della Favorita, la società aveva individuato “diversi e numerosi spazi, molti purtroppo al di sotto della dimensione minima necessaria”. Tra questi, alcuni terreni in via dell’Olimpo e in zone circostanti, nel quartiere di Pallavicino e a Mondello. Tuttavia, le aree con quadrature sufficienti per la realizzazione dei tre campi previsti dal progetto erano soltanto tre: due in via Leonardo da Vinci e in via Michelangelo, scartate “per problemi urbanistici riscontrati a seguito di verifiche”, e una in via Lanza di Scalea. Ma “dai sopralluoghi sono emersi altri problemi che hanno convinto definitivamente la società a virare fuori dai confini comunali”, si legge.

Per il terreno “confinante o quasi con il velodromo”, pare che Hera Hora aveva raggiunto l’accordo con i proprietari sulla base di 1,9 milioni di euro. Poi, il nulla di fatto dopo una verifica in merito ad alcuni pali per la distribuzione dell’energia elettrica. Dunque, attenzioni deviate verso Torretta.

In attesa di scoprire chi si aggiudicherà il bando, i costi per l’operazione sarebbero stati stimati in 5,8 milioni di euro: 30 mila euro per lo spostamento di due pali della luce, circa 20 euro al metro quadro per l’acquisizione dei due terreni, uno di 4 ettari (a destinazione sportiva, con un immobile al suo interno) e uno di 5 ettari (ad uso agricolo), per un totale di 1,8 milioni di euro. Successivamente, si passerà ai lavori: 2,5 milioni serviranno per la riqualificazione del campo comunale, la realizzazione di altri due campi in erba naturale e della club house. Infine, altri 1,5 milioni di euro serviranno per la realizzazione di altri tre campi in erba sintetica.