Palermo, centro sportivo a Torretta: aperta la prima busta per l’assegnazione del campo. I dettagli

“Centro sportivo, aperta la prima busta”.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. E’ attesa la decisione da parte della commissione comunale sull’assegnazione del campo di Torretta. “L’iter volge alle battute conclusive”. Oltre al Palermo, che ha individuato l’impianto in questione come base per far sorgere il nuovo centro sportivo, è in corsa anche l’Asd Resuttana San Lorenzo. La società che milita nel campionato di Promozione ha fatto ricorso al soccorso istruttorio per integrare la propria documentazione.

“Ieri, a mezzogiorno, la commissione ha provveduto al riscontro dell’integrazione relativa alla ‘busta A’, ovvero quella relativa alla documentazione amministrativa: atti costitutivi e statutari, affiliazione presso Figc e Coni e attestazione di avvenuto sopralluogo. Documenti che il Palermo aveva già consegnato entro il termine previsto, così come quelli relativi alla ‘busta B’, che comprendono il curriculum aziendale e il piano tecnico per la gestione dell’impianto comunale”, si legge.

Il progetto e l’offerta economica (base d’asta pari a 1.200 euro Iva esclusa) verranno valutati, invece, nei prossimi giorni. In ogni caso, il Palermo dovrà aspettare almeno sei mesi per iniziare i lavori: prima, infatti, devono concludersi quelli relativi all’adeguamento della struttura, già avviati dal Comune di Torretta. Il progetto del club di viale del Fante prevede la creazione di una club house, due campi da calcio a 11 da aggiungere a quello già esistente, un edificio con spogliatoi, palestre e locali di servizio, un edificio per la manutenzione e aree parcheggio per 120 posti.