Palermo, CdS: “Gomes è il tuo equilibratore. A Pisa si riparte dal francese in regia”

Claudio Gomes è diventato un punto fermo della formazione del Palermo, con numeri che confermano la fiducia del tecnico Corini in lui. Il centrocampista francese ha dimostrato di saper scalare le gerarchie e ora è diventato un uomo chiave del centrocampo rosanero. A Pisa, il francese potrebbe essere schierato come regista per dare solidità ed equilibrio alla squadra. Nonostante la giovane età, è stato blindato dal club fino al 2027. Nel frattempo, anche Lucioni e Diakité hanno lavorato in gruppo con i compagni. La partita all'Arena richiederà nervi saldi e determinazione in una sfida difficile.