Palermo-Cavese, il doppio ex della sfida Paleari: “I rosanero non c’entrano nulla con la C, ho una speranza”

Franco Paleari doppio ex in vista di Palermo–Cavese.

L’ex estremo difensore dei rosanero a metà degli anni ’80 ha anche difeso la porta dei campani poco prima di approdare in Sicilia. L’ex portiere di entrambe le compagine, nel corso dell’intervista concessa a ‘Il Giornale di Sicilia‘, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Palermo non c’entrava niente con la B, figuriamoci con la C, vederlo in questa categoria è strano. Dall’altro lato, la Cavese ha vissuto stagioni importanti, però poi ha avuto problemi. Certo che rischiare di finire in Serie D non può far piacere. Visto che il Palermo è già ai play-off e la Cavese può ancora salvarsi, magari spero riescano a fare almeno un punto. Poi per i play-off sarò assolutamente un tifoso rosanero, con la speranza che possa conquistare la Serie B. Vincere i campionati è sempre difficile è come crescere un figlio, non sai mai se lo fai nel modo giusto”.