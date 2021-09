Palermo-Catanzaro, sabato mister Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Il tecnico del Palermo risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della delicata sfida contro il Catanzaro

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Catanzaro. Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento alla sfida contro gli uomini di Antonio Calabro, reduci dalla vittoria conquistata contro il Catania in occasione del match valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Domani, sabato 18 settembre, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".