Palermo-Catanzaro, sabato Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Catanzaro.

Domani, sabato 20 febbraio, alle ore 12.25, il tecnico Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa al termine dell’allenamento, alla vigilia della sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”: dichiarazioni live e diretta testuale su Mediagol.it.

Palermo, si ferma Valente: da valutare le condizioni dell’esterno, contro il Catanzaro tornano Almici e Odjer