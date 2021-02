Palermo, si ferma Valente: da valutare le condizioni dell’esterno, contro il Catanzaro tornano Almici e Odjer

Il Palermo si proietta alla gara interna di domenica contro il Catanzaro.

Palermo, guarda che Lucca: Boscaglia si gode il suo bomber, i rosanero vincono la scommessa

I rosanero dovranno vedersela contro la compagine calabrese nella sfida valida per la 26a giornata del campionato di Serie C (girone C). Sfida importante per gli uomini guidati da Roberto Boscaglia che in caso di successo avanzerebbero ancora in classifica. Il tecnico gelese dovrà probabilmente rinunciare a Nicola Valente che è uscito malconcio dalla sfida di Torre del Greco a causa di un infortunio muscolare all’adduttore sinistro, di conseguenza nella giornata odierna se ne saprà di più. Nel match del “Renzo Barbera” torneranno a disposizione diversi pezzi da 90: da Alberto Almici a Mario Santana fino al rientrante dalla squalifica Luperini, possibilità anche per Odjer che è tornato ad allenarsi. Ad ora, infatti, nel dubbio legato alle condizioni di Valente sarà Doda l’unico assente. Il tecnico rosanero, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, non cambierà modulo tattico e attende con ansia il ritorno in campo dei suoi pezzi pregiati.