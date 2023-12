Palermo-Catanzaro, quote bookmakers: Corini favorito su Vivarini. Il segno X…

Netti favori del pronostico per i rosanero da parte dei bookmakers in vista della sfida in programma al "Barbera".

E' tempo di tornare in campo. Archiviato il pari ottenuto sul campo della Ternana lo scorso weekend, preceduto dalla sconfitta casalinga rimediata contro il Cittadella, la squadra di Eugenio Corini va a caccia di riscatto e di risposte. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", i rosanero sfideranno il Catanzaro in occasione della gara valevole per la quindicesima giornata di Serie BKT 2023-2024.

Un momento tutt'altro che positivo per Matteo Brunori e compagni, che nelle ultime sei gare hanno perso tre volte. Ventiquattro i punti ottenuti fin qui dal Palermo, frutto di sette successi e tre pareggi. Diciannove le reti messe a segno in quattordici partite, undici i gol subiti. Numeri che proiettano i rosanero momentaneamente al quinto posto, a -6 da Parma e Venezia a quota trenta punti. Ventiquattro come i punti messi in cassaforte dal Catanzaro, al sesto posto. Uno score frutto di sette successi, tre pareggi e quattro sconfitte. Ventidue i gol messi a segno fin qui dalla compagine calabrese, diciotto le reti incassate.

Contro la formazione guidata da Vincenzo Vivarini, reduce dal successo conquistato in occasione del derby con il Cosenza, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Pietro Ceccaroni, Aljosa Vasic, Edoardo Soleri e Roberto Insigne. Mentre torna tra i convocati Federico Di Francesco. Recuperato il difensore Krajnc, Vivarini dovrà rinunciare al solo Situm, alle prese con un problema al polpaccio.

Intanto, in vista della gara di questa sera, i bookmakers concedono i favori del pronostico al Palermo. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla tra 1.82 e 1.90. Quota tra il 3.50 e il 3.60 per il pareggio, mentre un'eventuale successo del Catanzaro è quotato da 4.15 e 4.39.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 1.87 3.50 4.25 1.67 2.10 Planetwin365 1.83 3.50 4.39 1.70 2.03 Goldbet 1.82 3.60 4.15 1.68 2.05 Bet365 1.90 3.60 4.20 1.75 2.00

