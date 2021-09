Palermo-Catanzaro, dubbi e scelte di Filippi: le probabili formazioni

La sfida tra Palermo e Catanzaro è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Catanzaro. Alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la vittoria conquistata in Coppa Italia contro il Monopoli. Un successo che permette ai rosanero di staccare il pass per gli ottavi di finale. Il prossimo 3 novembre, in orario ancora da definire, una nuova gara secca definirà il passaggio ai quarti. E l'avversario sarà proprio il Catanzaro.