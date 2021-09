Palermo-Catanzaro 0-0: Brunori spreca dal dischetto, Carlini centra la traversa

Buona partenza del Palermo, corto, aggressivo ed incisivo nei primi venti minuti, poi il Catanzaro prende le misure e sfiora il vantaggio con la traversa colpita da Carlini. Brunori si conquista un rigore in chiusura di tempo ma lo sbaglia

Catanzaro reduce dal pari casalingo contro il Potenza e dal passaggio del turno in Coppa Italia a spese del Catania. Bombagi e Cianci, oggetti del desiderio del Palermo nella sessione estiva di mercato, siedono entrambi in panchina tra i giallorossi. Rosanero chiamati a riscattare la sconfitta senza appello contro il Taranto, la cui delusione è stata solo parzialmente mitigata dal successo in Coppa Italia sul Monopoli. Primo squillo dei padroni di casa al quarto minuto: Brunori calcia con il destro dai diciotto metri ma chiude troppo la conclusione. Palermoelettrico e feroce in pressing alto sulla trequarti avversaria, diverse le palle recuperate in zona calda dagli uomini di Filippi che verticalizzano con discreta incisività. Almici imbuca per il taglio di Fella che crossa a rimorchio dal fondo, sfera murata dalla difesa calabrese e Palermo che reclama il penalty per un presunto fallo di mano. Poco dopo è De Rose a premiare l'attacco alla profondità di Brunori, il diagonale dell'ex Juventus Under 23 non trova il bersaglio.