Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore: Sicilia unita per le vittime del nubifragio

Palermo e Catania insieme per le vittime del nubifragio abbattutosi sulla città etnea. Allo Stadio Renzo Barbera il "Pre-Derby del Cuore", show di solidarietà con ospiti d'eccezione. Una sola squadra in campo: la Sicilia

Giovedì 18 novembre alle ore 11.00, presso la sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera", sarà presentato lo spettacolo di beneficienza "Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore", show aperto al pubblico in programma all'interno dell' impianto di viale del Fante, Sabato 11 dicembre 2021, alla vigilia del match di campionato tra Catania e Palermo, gara valevole per la diciottesima di campionato del girone C di Serie C. L'iniziativa ha come obiettivo una raccolta fondi a favore delle persone colpite dal nubifragio abbattutosi sulla città etnea lo scorso ottobre (LEGGI QUI). Alla manifestazione, in collaborazione con il Calcio Catania, parteciperanno il musicista e cantautore di fama mondiale, Roy Paci e l'inviato del noto format di Canale 5, "Le Iene", Ismaele La Vardera (GUARDA QUI IL VIDEO). Interverranno anche gli Assessori allo sport del Comune di Palermo e del Comune di Catania, Paolo Petralia e Sergio Parisi.