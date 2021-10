VIDEO Palermo-Catania, il derby del cuore: la Sicilia unita nel servizio de ‘Le Iene’

Il servizio de 'Le Iene' sulla complessa situazione che sta colpendo a livello meteorologico la città di Catania e l'intera provincia etnea, con rosanero e rossoazzurri che hanno unito le forze per fronteggiare l'emergenza

Catania sott'acqua, il calcio dimentica i colori. La sentita rivalità sportiva che persiste da anni tra Palermo e Catania ha trovato seguito ad un capitolo tutto nuovo ed inedito, seppur in circostanze spiacevoli ed emergenziali. Il ciclone mediterraneo che ha colpito la città etnea negli ultimi giorni ha causato danni dall'ingente entità, lasciando dietro di sé una scia di sfollati per le strade. L'aiuto reciproco messo in campo da alcuni giocatori in rappresentanza delle due formazioni siciliane ha aperto gli occhi del mondo sportivo ad una collaborazione al di sopra della decennale rivalità. Pulizia delle strade, l'acquisto di scorte e pasti caldi, l'allestimento del Palazzetto dello Sport per garantire un posto sicuro dove trascorrere la notte. Un'unione d'intenti documentata dal servizio de 'Le Iene', che messo in luce la parte più bella di una tragedia che ha segnato in maniera indelebile l'intera città di Catania. Ecco, di seguito, il servizio in questione.