“Catania e Palermo, insieme, vincono sempre”: il servizio a ‘Le Iene’

La nota del club: "Crediamo che la grande popolarità del calcio sia un formidabile strumento per lanciare messaggi socialmente fondamentali, come quelli relativi alla solidarietà"

Il Palermo scende in campo in soccorso di Catania.

"In questi giorni così difficili e pesanti per la città di Catania, abbiamo vissuto insieme un'esperienza destinata a lasciare il segno nelle nostre memorie e nelle nostre coscienze , impegnandoci al fianco delle donne e degli uomini della cooperativa sociale "Mosaico" e della Croce Rossa Italiana, infaticabili e generosi, capaci di organizzare e garantire l'accoglienza e l'assistenza a decine di persone senza fissa dimora.

Crediamo che la grande popolarità del calcio sia un formidabile strumento per lanciare messaggi socialmente fondamentali, come quelli relativi alla solidarietà, e ringraziamo con tutto il cuore Ismaele La Vardera, che con il suo entusiasmo e la sua idea è riuscito a riscrivere il calendario stagionale, aggiungendo un terzo derby: non un altro Catania-Palermo e nemmeno un secondo Palermo-Catania ma un "Insieme per Catania", disputato mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre. Compatibilmente con i tempi di produzione del servizio, ancora in fase di completamento, rivedremo probabilmente gli “highlights del match” già nel corso della puntata odierna del fortunato programma televisivo "Le Iene", in onda alle 21.20 su Italia 1, e scopriremo che Catania e Palermo, insieme, vincono sempre.