Palermo-Catania, gli etnei valutano in vista del derby: Piccolo e Sarao potrebbero recuperare

Si respira già aria di derby fra Palermo e Catania, in programma lunedì sera alle 20.30, allo stadio “Renzo Barbera“.

Il Palermo, archiviato il pareggio di ieri pomeriggio in casa del Catanzaro, dovrà fare la conta, oltre che per le assenze degli attuali positivi al coronavirus, per i quali si attende il prossimo ciclo di tamponi e le squalifiche di Broh – 1 giornata – e Crivello – per lui 2 giornate di squalifica.

In casa Catania prosegue la preparazione in vista del derby. Nell’allenamento di ieri i vari Piccolo, Sarao, Tonucci e Zanchi hanno lavorato a parte, ma se i primi due hanno qualche chance di venire convocati per la sfida, gli ultimi rimangono invece in forte dubbio e potrebbero essere quindi lasciati a riposo.

