Palermo, Castagnini: “Ho parlato con Lucca, ha un’ambizione. Santana? Rispondo così”

Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in vista del prossimo futuro della franchigia rosanero

"Io ho la fiducia dell'amministratore e del presidente. In una società cosi grande ci sono tante cose da fare e sarò pertanto responsabile non solo dell'aspetto tecnico. In una società bisogna lavorare tutti assieme. Credo che sotto questo aspetto non ci sono problemi. Lucca? Giocatore importante che piace a tante società ma è ancora con noi e non posso aggiungere altro. Santana? Non abbiamo ancora parlato con Mario, lo faremo tutti insieme. Santana merita le attenzioni che merita per quello che è stato e per la persona che è. Affari? Ancora il nostro mercato non è partito perché ci sono ancora squadre che stanno giocando. Ho parlato con Lucca prima che partisse. Lui a Palermo si è trovato benissimo ma io credo che le ambizioni di tutti i ragazzi giovani siano quelle di crescere facendo la carriera. Se avrà l'opportunità di andar via ce lo chiederà. Poi bisogna vedere se ci saranno le condizioni per farlo. A Palermo è stato benissimo ed è certo che noi vorremmo tenerlo ma le ambizioni hanno un loro peso".