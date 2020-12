Palermo-Casertana, firme rosa d’autore: Biffi-Cecconi nell’anno del Double, Centofanti-Rizzolo in Serie B e la doppietta di Modica

Il Palermo vuole dimenticare il passo falso di Foggia e rimettersi subito in carreggiata.

I rosanero non possono permettersi di sbagliare nella sfida interna contro la Casertana, in programma al “Renzo Barbera” domenica 13 dicembre alle ore 14,30. Gli uomini di Roberto Boscaglia al momento occupano l’undicesima posizione in classifica, ad appena un punto dalla zona play-off presidiata attualmente dalla Vibonese. I campani hanno invece totalizzato 12 punti e si ritrovano appena sopra l’area play-out, dalla quale sono usciti dopo la vittoria di lunedì contro il Monopoli.

L’ultimo precedente tra le due squadre nell’impianto di Viale del Fante risale al 25 ottobre del 1992, quando i ragazzi guidati da Angelo Orazi si imposero per 2-0 grazie alle reti di Biffi e Cecconi. Quella stagione per il Palermo fu senza dubbio indimenticabile: primo posto in campionato e conseguente promozione in B e vittoria della Coppa Italia di C nella doppia finale contro il Como. La vittoria di quell’autunno di 28 anni fa fu la terza consecutiva ottenuta dai rosanero contro la Casertana. La prima arrivò nella stagione precedente con doppietta di Centofanti e rete di Rizzolo, la seconda nel 1990 con doppietta su rigore di Modica. Proprio in quella stagione i rossoblu ottennero la promozione in B insieme al Palermo, chiudendo la stagione davanti ai rosanero guidati prima da Liguori e poi da Ferrari

La Casertana non è mai riuscita a vincere tra le mura del ‘Barbera‘, l’unica occasione in cui fece punti fu il 1926 quando vinse la gara a tavolino. Per quanto concerne il bilancio totale delle sfide tra le due formazioni la situazione è di sostanziale equilibrio: 7 vittorie dei campani, 6 dei rosanero e sei pareggi.