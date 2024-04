Palermo, Carrozzieri: “Difesa imbarazzante, non si possono subire questi gol”

"Oggi, come spesso capita, ho seguito la partita del mio Palermo. Non sono nessuno per giudicare gli altri ma avendo giocato qualche partita in carriera provo un sentimento di rabbia. Mi domando come si fa a prendere questi gol. In occasione del due a uno del Pisa D'Alessandro ha stoppato palla in area, si è girato e ha puntato il difensore calciando poi a giro. Come si fa a farlo girare e a farlo calciare da dentro l'area di rigore? Il pareggio è arrivato a difesa schierata malissimo visto che erano tutti in linea (in area si sta a difesa sfalsata). L'altra rete è arrivata da calcio d'angolo con il giocatore avversario che ha potuto controllare tranquillamente, fare due passi e calciare. Ma quando si accorcia? Mi viene rabbia perché questi gol non si possono subire e in più non si è capaci di gestire un doppio vantaggio. E qui il mister che ci può fare? In campo ci vanno i giocatori. Difesa di oggi imbarazzante. Datevi una svegliata, Palermo vuole gente che lotta. Palermo nel cuore, forza ragazzi".