Palermo-Campobasso, i rosanero ritrovano la vittoria: l’analisi di mister Filippi

Il Palermo ritrova la vittoria nel match contro il Campobasso al "Renzo Barbera": l'analisi di mister Giacomo Filippi.

⚽️

Tre a uno. È questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" nella sfida contro il Campobasso, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il Palermo, elettrico e travolgente nel primo tempo - trascinato dal talento di un Andrea Silipo che ha sbloccato il match e spostato gli equilibri - e leggermente sottotono nel secondo tempo, ritrova i tre punti dopo un mese di digiuno.

"Ci hanno complicato la vita nel secondo tempo ma ricordiamoci che il calcio è bello anche per questo. Gol subito? Non ho rivisto il gol del Campobasso e quindi non posso dire se c'è anche un errore di Pelagotti, lo rivedremo domani e lo analizzeremo. Dobbiamo lavorare sugli errori che facciamo e migliorarli, dobbiamo avere continuità di prestazioni. Siamo stati poco attenti, l'espulsione è discutibile come il rigore. Bisogna chioderie subito le partite. Abbiamo preparato la sfida in base ad avversario e modulo, in fase dinamica siamo stati bravi a muovere la palla e a trovare sempre l'uomo libero. Merito ai ragazzi per l'interpretazione che hanno dato alla gara", ha dichiarato Giacomo Filippi nella consueta conferenza stampa post-gara.

La scelta del tecnico rosanero di mescolare le carte in attacco si è rivelata subito vincente; Silipo, tanto atteso ed invocato dalla tifoseria, si fa trovare pronto in area, battendo Raccichini su una gran palla di Roberto Floriano, rendendosi protagonista anche di un'ottima prestazione: "Fischi su uscita Silipo? È giusto che il pubblico esprima le proprie sensazioni, ma io devo pensare alla squadra e in quell'occasione dovevo agire così per inserire un altro centrocampista. Lancini? Bisogna rimproverare i giocatori perchè sono questi gli episodi che possono fa accendere la miccia e modificare la partita, dobbiamo migliorare su questo aspetto. Queste sono situazioni che ci fanno perdere autostima. Soleri per Brunori? Matteo veniva da sei partite consecutive e avendo un'ottima alternativa ho deciso di cambiare, non devo rimproverare nulla ai ragazzi eccezion fatta per la mancata decisione di affondare il colpo. Siamo a buon punto perchè fare giocare tutti e ruotare i calciatori vuol dire che i ragazzi interpretano nella maniera migliore la prestazione. Voglio sottolineare la partita di Silipo nella fase di non possesso, ha recuperato tanti palloni e da qui parte il suo processo di crescita che tutti vogliamo", ha proseguito il coach originario di Partinico.

Nota dolente del match, l'espulsione diretta di Moises Odjer, intervenuto in modo scomposto e per nulla equilibrato su Candellori: "Spero che un'espulsione non lo condizioni, Odjer è un professionista che si allena bene ed è sempre presente con i fatti. Mi è dispiaciuto per quello che è successo e anche lui si è scusato. Marong e Peretti? Tutti devono lavorare e hanno bisogno di una crescita graduale, lo sanno benissimo e quando toccherà a loro potranno dimostrare il loro valore", ha concluso Filippi.