LE PAGELLE DI PALERMO-CAMPOBASSO 3-1. Bel gioco e un Silipo finalmente decisivo

Il Palermo batte un non irresistibile Campobasso per 3-1 grazie soprattutto a un super Silipo, e si rimette in scia playoff. Lunedì nel posticipo contro la Juve Stabia servirà dare continuità a questo risultato.

Sul primo gol fa usa il fisico per difendere il pallone come un pivot di calcio a cinque e la passa a Silipo, nel resto della partita a ritmi bassi non eccelle ma non demerita, ma non appena si alzano i ritmi vengono fuori tutti i suoi limiti. Non a caso il 2-1 nasce proprio da un suo duello perso in difesa mentre sul rigore pecca di ingenuità entrando con troppa veemenza su un pallone che poteva semplicemente difendere. PERROTTA (dall'82') S.V.